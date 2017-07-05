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Представители ОРДО делают вид, что не знают, где журналист Васин

Среда, 5 июля 2017, 17:55
Представители ОРДО делают вид, что не знают, где журналист Васин

Представители ОРДО в Минске заявили, что у них нет официальной информации о судьбе журналиста Станислава Асеева (Васина), которого удерживают в неволе в оккупированном Донецке.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко после заседания подгруппы.

Журналист Асеев, который жил в Донецке с момента захвата боевиками и писал в украинские СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня.

"В течение последнего месяца мы поставили на группе вопрос о судьбе Станислава Асеева. Виктор Медведчук также подчеркнул, что направлял несколько запросов с требованием немедленно предоставить информацию о его (журналиста – ред.) месте содержания", – отметила Геращенко в Facebook.

"Так вот, представители ОРДО сегодня цинично заявили, что у них нет никакой официальной информации о Станиславе! Что они не знают, задерживали ли такого человека и где он", – сообщила она.

"Считаем, что координаторы ОБСЕ в гуманитарной группе и ТКГ должны сделать публичное заявление о судьбе журналиста, его задержании и незаконном заключении, требовать от ОРДО информации об Асееве и доступа международных гуманитарных миссий к нему", – заявила Геращенко.

На заседании 5 июля говорилось об освобождении заложников, украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 человека.

"Также я призвала координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Т. Фриша лично посетить задержанного на Донбассе "заблудившегося" кадрового российского военного, сержанта Агеева, который сегодня находится в украинском тюрьме", – сообщила Геращенко.

"И озвучить информацию от координатора ОБСЕ на Минской гуманитарной группе и ТКГ о кадровом российском военном, направленном российскими властями убивать украинцев. Чтобы россияне не говорили, что их "там нет", – добавила она.

Как известно, Агеева задержали на Луганщине 25 июня и держат в СИЗО в Старобельске. Меру пресечения ему избрали по статье о теракте, как и задержанным вместе с ним украинцам Даниле Гладкову, Андрею Стоянову и Богдану Венгеру.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассДонецкСМИпленныеГеращенко Ирина
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