Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дейдея на вертолете перевезли в Днепр

Суббота, 15 июля 2017, 10:28

Раненного в зоне АТО народного депутата Евгения Дейдея накануне вечером доставили в Днепр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненный нардеп Евгений Дейдей (около Авдеевки).

По ее словам, состояние раненых средней тяжести, удовлетворительное.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняли Дейдея в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги.

Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит", взятый у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 года Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

Несмотря на это, Рада не дала согласие на привлечение политика к уголовной ответственности.

Украинская правда

Темы: Днепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Днепр
Драка со стрельбой: в сети появилось видео "вручения повестки" в Днепре. Полиция проводит проверку
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Последние новости
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
Все новости...
Реклама: