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Герега ответила на "стрелки" Черновецкого о вертолетной площадке

Суббота, 15 июля 2017, 15:45

Решение Киевсовета о строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве было принято в период, когда Леонид Черновецкий еще исполнял обязанности столичного мэра.

Об этом говорится в комментарии Галины Гереги о заявлении Черновецкого.

Как известно, Генпрокуратура сообщила экс-мэру Киева Леониду Черновецкому о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Черновецкий заявил, что на момент подписания решения, о котором говорится в подозрении, мэрией "уже фактически руководил Попов, а заседания вела Герега".

"Она практически и была тогда мэром, кто ей с Поповым давал эти указания и давал ли вообще - мне не известно", - заявил Черновецкий.

В свою очередь в пресс-службе Гереги заявили: решение "О передаче земельных участков ООО" Амадеус Ко "для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороги в Печерском районе Киева" за № 525/5337 датировано 28 декабря 2010 года.

"Галина Герега на момент принятия решения не занимала должность заместителя городского головы - секретаря Киевсовета, а была избрана секретарем 20 апреля 2011 года", - сообщили в пресс-службе.

"Черновецкий сложил полномочия городского головы 12 июля 2012 года, до этой даты он имел все полномочия городского головы и обязан был их выполнять", - говорится в комментарии Гереги.

Украинская правда 

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