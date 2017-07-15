Обстрелов в районе, где получил ранение Дейдей, в пятницу не было

На Авдеевском направления в момент ранения депутата Евгения Дейдея не было зафиксировано никаких обстрелов ни в районе "промзоны", ни тем более в жилых кварталах.

Об этом "Украинской правде" сообщили военные, которые фиксируют обстрелы и в пресс-центре штаба АТО, отвечая на вопрос, происходили ли какие-либо обстрелы на Авдеевском направлении с 17 до 19 часов.

"14 июля в период до 21:30 никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи "промзоны". То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было", - сообщили военные, фиксирующие обстрелы.

В свою очередь начальник пресс-центра АТО Вячеслав Петровский также сообщил, что улицы Авдеевки не обстреливались.

"14 июля в течение всего дня обстрелов жилых кварталов Авдеевки не было", - отметил он.

При этом депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в своей заметке в Facebook утверждает, что Дейдей был ранен миной. В предыдущих сообщениях Мосийчук утверждал, что депутат был ранен в "промзоне" Авдеевки.

По информации "Украинской правды", сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки, что не является передовой линией, однако туда действительно долетают вражеские мины.

В таком случае правоохранительные органы и штаб АТО всегда характеризуют это как обстрел жилых кварталов города.

Обстрел жилых кварталов минами, что считается тяжелым оружием, является чрезвычайным событием, поэтому всегда сообщение об этом можно найти либо на странице пресс-центра АТО, либо на странице главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, или же у спикера полиции Донецкой области Натальи Шиман, или у главы Донецкой области Павла Жебривского.

На этот раз никаких подобных сообщений не было.

Как объяснила УП Шиман, полиция пытается информировать об обстреле и нанесении вреда домам или же в случае жертв среди мирного населения.

"Мы всегда информируем о тяжелых последствиях обстрелов как разрушение или жертвы среди мирного населения. В пятницу мы не фиксировали существенных разрушений в жилых кварталах", - сообщила Шиман УП.

По информации УП, Дейдей приехал в Авдеевку в полк "Киев". В пятницу около 17 часов он находился в переулке Школьном в Старой Авдеевке. Там он якобы и получил ранение. О ранении информация различается: с 17:20 до 18:30.

По информации источников "Украинской правды", которые знакомы с делом, он утверждает, что услышал взрыв, а что дальше с ним происходило, не знает. Он также не знает, кто доставил его в больницу в Покровском. "Украинская правда" пыталась дозвониться до Дейдея, чтобы от него узнать, что произошло, однако он не брал трубку и не отвечал на смс.

В то же время, по информации УП, Дейдей позвонил в свой батальон после 17 часов и сказал, что получил ранения, на место приехал автомобиль батальона, в котором была медсестра. Она увидела повязку на его ноге. После этого Дейдея доставили к военным врачам в Авдеевке. Там ему оказали первую медицинскую помощь, сделали рентген и отправили его в больницу в Покровске.

По информации источников "Украинской правды", диагноз, который врачи поставили Дейдею: огнестрельное осколочное сквозное ранение мягких тканей.

У "Украинской правды" также есть в распоряжении фото ранения Дейдея в ногу.

Как известно, в пятницу вечером, в последний рабочий день сессии Мосийчук в своем ФБ написал о ранении Дейдея. При этом он написал, что Дейдею нужна кровь для переливания. Позже Мосийчук написал, что Дейдея доставляют вертолетом в Днепр.

Дейдей летел вместе с двумя военными - один получил ранения в Широкино, другой - во время обстрела Каменки.

Антикоррупционные органы обвиняли Дейдея в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто Audi Q7 за непонятно где взятые деньги.

Для этого он оформил на жену Ингу Дейдея "кредит", взятый у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 год Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

Кроме того, стало известно, что Дейдей неоднократно летал на частных самолетах вместе с его коллегой Денисом Дзензерским, помощник которого - Игорь Линчевский - предоставлял кредиты его семье.

11 июля Верховная Рада не дала согласие на привлечение Дейдея к уголовной ответственности.

Оксана Коваленко, УП