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В Гааге семьи жертв MH17 установили скамейку перед посольством РФ: ждут ответов

Воскресенье, 16 июля 2017, 12:28

В Гааге родственники жертв катастрофы рейса МН17 установили скамейку перед посольством РФ для "ожидания ответственности" за сбитый Боинг.

Видео установления скамейки размещено в Твиттере. Отмечается, что родные жертв катастрофы будут "сидеть напротив российского посольства в тишине, ожидая полной четкости (в расследовании)".

Как пишет Европейская правда, на скамейку памяти прикреплена мемориальная табличка с надписью: "Ждем ответственности и полной ясности". Ниже добавлена надпись на русском языке: "Гуманность превыше политики".

В течение часа родные жертв сидели в парке. Они требовали от России "прекратить играть в игры", раскрыть правду о трагедии и передали письменное обращение в российское посольство.

 

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия признает свою вину в катастрофе самолета "Боинг-777" рейса МН17, блокируя создание трибунала.

Дела подозреваемых по делу о катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

Украинская правда 

Темы: Росcияавиакатастрофы
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