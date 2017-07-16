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Гройсман говорит, что в президенты не пойдет

Воскресенье, 16 июля 2017, 20:45

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что не намерен уходить в президенты на следующих выборах, и не видит себя на этой должности.

Об этом глава правительства заявил 16 июля в эфире телеканала "112 Украина".

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - отметил Гройсман, комментируя вопрос, планирует ли баллотироваться в президенты на следующих выборах.

При этом он добавил, что президентом Украины себя не видит.

Интерфакс-Украина

Темы: Гройсманвиборыпрезидент
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