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Суда по Розенблату и Полякову в понедельник не будет

Понедельник, 17 июля 2017, 13:10

Судебное заседание по избранию меры пресечения народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову в понедельник не состоится.

Об этом в беседе с корреспондентом "Украинской правды" сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Сегодня - нет", - отметил он.

На вопрос, передали ходатайство по нардепам в суд или нет, Холодницкий заметил: "Завтра-послезавтра, мы так рассчитываем".

В свою очередь в пресс-службе САП сообщили, что по Розенблатe ходатайство уже в суде. "Пока заседание не назначено, ориентировочно - завтра. По Полякову - пока мы должны его ознакомить с ходатайством", - отметили в пресс-службе.

Только после ознакомления эти ходатайства можно будет передавать в суд.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить избрания нардепам Максиму Полякову и Бориславу Розенблату мер в виде залога, а также настаивать на том, чтобы они сдали загранпаспорта.

Кроме того, речь шла о том, что судебные заседания для избрания мер этим политикам состоятся 17-21 июня в Соломенском райсуде Киева.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Роман Кравец, УП

Темы: Розенблатсуд
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