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Пресс-секретарь Гройсмана уходит в отставку

Понедельник, 17 июля 2017, 15:15

Пресс-секретарь премьер-министра Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил о своей отставке.

О соответствующем решении он пишет 17 июля в Facebook.

"В моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря премьер-министра и руководителя Департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", - сообщил он.

 

Столярчук поблагодарил премьера и коллег за сотрудничество.

"Сейчас премьер-министр предложил мне остаться его советником по вопросам медиа и коммуникаций. Я сконцентрируюсь на развитии стратегических коммуникаций, в частности на новых проектах в рамках правительственной коммуникационной стратегии "Единый голос", – отмечает также он.

Как известно, в апреле 2016 года Столярчук был назначен директором Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

До этого он больше года работал пресс-секретарем Владимира Гройсмана.

Украинская правда

Темы: ГройсманКабинет министров
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