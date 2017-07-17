Пресс-секретарь Гройсмана уходит в отставку

Пресс-секретарь премьер-министра Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил о своей отставке.



О соответствующем решении он пишет 17 июля в Facebook.



"В моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря премьер-министра и руководителя Департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", - сообщил он.

Столярчук поблагодарил премьера и коллег за сотрудничество.



"Сейчас премьер-министр предложил мне остаться его советником по вопросам медиа и коммуникаций. Я сконцентрируюсь на развитии стратегических коммуникаций, в частности на новых проектах в рамках правительственной коммуникационной стратегии "Единый голос", – отмечает также он.

Как известно, в апреле 2016 года Столярчук был назначен директором Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.



До этого он больше года работал пресс-секретарем Владимира Гройсмана.



Украинская правда