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Розенблату назначили залог в 7 млн

Вторник, 18 июля 2017, 18:54

Соломенский райсуд Киева избрал нардепу Бориславу Розенблату меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен.

Как сообщает Радио Свобода, политика также обязали носить электронный браслет, не отлучаться из Киева в Житомир без разрешения следователя, сдать свои паспорта и не общаться с рядом лиц во избежание влияния на ход дела.

Позже прокурор Владимир Кривенко уточнил, что Розенблату не разрешается видеться с подозреваемыми и свидетелями по делу и некоторыми помощниками нардепов. Имен представитель гособвинения не сообщил, передает корреспондент "Украинской правды".

В решении, объявленном судьей Светланой Кушнир 18 июля, суд удовлетворил частично ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры. САП просила суд избрать Розенблат меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.

Заседание суда относительно меры пресечения для Розенблатта, который является фигурантом так называемого "янтарного дела", продолжалось с 10:00. Судья заслушал объяснения и доводы сторон процесса.

Относительно того, когда суд будет рассматривать ходатайство о мере пресечения для еще одного фигуранта "янтарного дела", депутата Максима Полякова, информации пока нет.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально вручил подозрения Розенблату и Полякову, по которым Верховная Рада Украины ранее дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

В действиях Розенблатта прокуратура усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в 280 000 долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму в 7500 долларов.

Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Депутаты эти обвинения отвергают.

Темы: Розенблатсуд
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