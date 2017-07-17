Розенблат покупал суды, чтобы убрать "янтарных" конкурентов - НАБУ

Народный депутат Борислав Розенблат (внефракционный) давал взятки судьям Житомирщины, чтобы они принимали выгодные для него решения.

Это выплывает из материалов расследования НАБУ и САП, передает "Укринформ".

Как говорится в материалах, Розенблат "платил" представителям фемиды, чтобы те лишали конкурентов лицензий на законную деятельность в "янтарном" деле.

Так, только на одном судебном заседании лишили сразу три компании лицензий на геологическую разведку от Госслужбы геологии и недр.

В свою очередь Розенблат рассказал агенту НАБУ, что лицензии выдала Госгеонедра компаниям, можно отобрать только через суд. Такое "вмешательство" стоило 25 тысяч долларов.

"Я начал пробивать с помощью твоих денег, я начал платить за все прокурорам, судам. Твои деньги сделали чудо, потому что мы загнали их в угол: по судам, и по прокуратурам", - сказал Розенблат на одном из оперативных видео, снятым агентом НАБУ.

В ходе расследования выяснили, что все соответствующие судебные решения происходили по представлению заместителя прокурора Житомирской области.

Как сообщалось, судебные заседания для избрания меры пресечения для нардепов ВР Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный) состоятся 17-21 июня в Соломенском райсуде Киева.

Как известно, 7 июля Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

10 июля фракция БПП исключила Борислава Розенблата из своего состава.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепов от БПП Борислава Розенблата и от НФ Максима Полякова, но не позволила проводить задержание и арест.

13 июля нардепам было объявлено подозрения за коррупционные деяния.

Как сообщил глава САП Назар Холодницкий, 14 июля Розенблат и Поляков были вызваны на допрос в НАБУ.

"После того, как следствие соберет все доказательства - будет составлен обвинительный акт и он будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщил Холодницкий.

Больше о "янтарном деле", в котором фигурируют Борислав Розенблат и Максим Поляков, читайте в статье "Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется".