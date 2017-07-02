Двух сотрудников ФСБ возле Крыма задерживали силой - военный

Бойцы 56 отдельной мотопехотной бригады в ночь на 30 июня задержали двух сотрудников ФСБ РФ на админгранице с оккупированным Крымом с применением приемов рукопашного боя.

Об этом сообщил военнослужащий бригады Юрий Емельянов на своей странице в Facebook.

По его словам, в 01.00 30 июня в районе косы Малой, в Перекопском заливе со стороны временно оккупированной АР Крым на территорию материковой части Украины приблизился катер на воздушной подушке с бортовыми опознавательными знаками вооруженных сил России.

На расстоянии примерно 400 метров от уреза воды, на расстоянии 200 метров от береговой линии наблюдалось мерцание карманного фонаря.

"При просечении территории косы Малой личным составом подразделения примерно в 01.58 в низине в кустарнике были обнаружены неизвестные лица, которые после применения приемов рукопашного боя бойцами были задержаны", - сообщил Емельянов.

С помощью прибора ночного видения была найдена резиновая лодка и 2 мобильных телефона и личные вещи в спортивной сумке.

Военный добавил, что служащие Государственной пограничной службы прибыли на место происшествия только через час после задержания неизвестных лиц.

"Таким образом, бойцами 56 бригады были остановлены мероприятия страны-агрессора по разведке на территории Украины", - написал Емельянов.

Как известно, в ночь на 30 июня 2017 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ РФ.

Сообщалось, что во время задержания у обоих не было оружия и сопротивления они не оказывали.

Позже пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

Украинские пограничники расценили это как подтверждение того, что задержанные являются военнослужащими РФ.

Каланчацкий суд арестовал задержанных пограничников ФСБ РФ на 15 суток.

Украинская правда