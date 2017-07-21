Суд отказался смотреть видео НАБУ о "янтарном" Полякове

Соломенский районный суд Киева отказался пересматривать оперативное видео НАБУ в отношении народного депутата Максима Полякова, подозреваемого в причастности к так называемой "янтарной схеме".



Об этом 21 июля сказал судья Тарас Оксюта в райсуде, где Полякову избирают меру пресечения, сообщает "Укринформ".



С соответствующим ходатайством о пересмотре части видео обратилась в суд защита Полякова, чтобы депутат потом имел возможность прокомментировать его в ходе заседания.



Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры высказались против этого ходатайства.



"Я не понимаю, почему антикоррупционная прокуратура боится показать это видео. Там где-то 16 минут только, давайте посмотрим", – отметил Поляков.



Суд принял решение отказать в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщает из зала суда журналист Эльвина Сеитбуллаева, поддержать Полякова пришел и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.

10 июля было обнародовано фото, на котором Пинзеник и Поляков, которого комитет ВР защитил от представления Генпрокуратуры, ужинали вместе.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.



Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.



В САП заявляли, что будут просить для Полякова меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс грн.



Кроме Полякова в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, которого недавно исключили из фракции БПП.



Как сообщалось, суд ранее отказал прокурорам САП, которые ходатайствовали о демонстрации нарезки видео, свидетельствующее о вине народного депутата Розенблата.



Сторона защиты Розенблата отметила, что полное видео длится около 60 часов, а смотреть нарезанное видео было бы неправильно. Суд поддержал адвокатов и отказал прокурорам САП.