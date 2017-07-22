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Мать задержанного на Донбассе россиянина приехала в Украину

Суббота, 22 июля 2017, 02:31

Мать задержанного на Донбассе россиянина Виктора Агеева приехала в Украину, чтобы увидеться с сыном.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета".

"Сегодня, 21 июля, примерно в 13 часов дня мы со Светланой Викторовной Агеевой въехали на территорию Украины на поезде. Едем на встречу с представителями украинской страны, которые обещают нас сопроводить к сыну Светланы, Виктору Агееву", - сообщил корреспондент газеты Павел Каныгин, который сопровождает россиянку.

Они въехали в Украину не через российско-украинскую границу, опасаясь, что российские пограничники не пропустят маму российского военного по внутреннему паспорту. При этом, по его словам, украинская сторона в порядке исключения согласилась принять ее без загранпаспорта.

Корреспондент газеты также сообщил, что представители украинской стороны, которых он не называет, обещали организовать встречу Светланы Агеевой с сыном, но время и место еще не определены.

Как сообщает "Новая газета", с тех пор видеообращение Агеевой к украинскому президенту Петру Порошенку стало известно широкой общественности, с ней на связь из представителей российского руководства, МИД не выходил никто. Российское телевидение ее ситуацию проигнорировало.

Но перед самым отъездом матери задержанного на Донбассе россиянина позвонил сотрудник ФСБ и дал ей "напутствие": быть осторожнее. Произошло это сразу после приобретения билетов.

"ФСБ, видимо, дала понять: контора в курсе", - пишет газета.

Как известно, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Мать Агеева Светлана раньше говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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