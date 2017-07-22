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Подозрение активистке Femen: бегала по залу с голой грудью и била охранника

Суббота, 22 июля 2017, 14:06

Активистке Femen Анджелине Диаш, которая обнажила грудь в пятницу во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко, вручили уведомление о подозрении.

Об этом сообщил в Facebook ее адвокат Ярослав Яценко.

Адвокат отметил, что его допустили к подзащитной около 23:30.

"На месте я узнал, что с нарушением права на защиту ей вручили уведомление о подозрении без адвоката - после того, как уехал бесплатный адвокат, от которого она письменно отказалась с письменным заявлением о том, что она хочет, чтобы ее защищал ее собственный адвокат", - написал Яценко.

Диаш инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК - хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти.

Он также сообщил, что в субботу в Печерский районный суд должны были передать ходатайство об избрании меры пресечения.

В тексте подозрения, оказавшийся в распоряжении "Украинской правды", говорится, что Диаш 21 июля около 10:00 утра, используя удостоверение журналиста изданий "Деловая столица" и "Власть денег", попала в зал Государственных мероприятий в здании Администрации президента.

 

"В дальнейшем, Диаш Де Кинташ Анджелину Санджала, имея преступный умысел на осуществление ранее запланированных ею хулиганских действий, находясь в зале Государственных мероприятий, расположенном в здании Администрации президента Украины и дождавшись начала церемонии подписания международных документов между президентом Украины и президентом Республики Беларусь, примерно в 14 часов 30 минут, действуя умышленно, вполне осознавая, что ее противоправные действия будут освещены в СМИ, из хулиганских побуждений, пренебрегая правилами морали и поведения в обществе, из соображений явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью, подняв футболку, в которую была одета, таким образом обнажив свою грудь и начала выкрикивать лозунги "Живи Беларусь" и бегать по залу", - говорится в тексте подозрения.

 

Там отмечается, что консультант-эксперт Управления государственной охраны Ходаков А.С., выполняя свои служебные обязанности, начал останавливать Диаш, однако последняя, ​​оказывая физическое сопротивление, нанесла руками несколько ударов в область туловища Ходакова.

Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси Диаш расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"

Она прошла в здание Администрации президента, показав фальшивое удостоверение журналиста издательской группы "Картель".

Украинская правда

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