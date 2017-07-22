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Мать Агеева рассказала о еще одном россиянине, погибшем на Донбассе

Суббота, 22 июля 2017, 20:17
Мать Агеева рассказала о еще одном россиянине, погибшем на Донбассе

Мать пленного российского военнослужащего Светлана Агеева заявила, что ей известно о других гражданах РФ, воевавших на Донбассе.

Об этом она заявила во время общения с представителями СБУ, сообщили в ведомстве 22 июля.

На вопрос, общалась ли она с родственниками других россиян, которые, возможно, служат на территории Украины (на Донбассе), Агеева отметила: "Нет".

"У меня нет таких знакомых. Но у нас в районном центре есть одна мама. Я знаю, что она есть, но еще не успела с ней пообщаться. Ее ребенок погиб", - сообщила Агеева.

Также она отметила, что после задержания Виктора Агеева ни с кем ни с российской, ни с украинской стороны она не общалась.

"(Не общалась) с командиром его части, никто не звонил. Я бы была рада пообщаться, но никто не звонил", - добавила она.

Украинская правда

Темы: ДонбассРосcия
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