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В ОБСЕ ответили Пушилину на обвинения в "предвзятом отношении"

Воскресенье, 23 июля 2017, 00:32

В ОБСЕ заявили, что миссия осуществляет мониторинг на Донбассе и докладывает о фактах, согласно мандату, одобренному 57 государствами-участниками ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в ответ на заявление одного из лидеров донецких боевиков Дениса Пушилина, который обвинил миссию в "предвзятом отношении к народным республикам". 

"Факт заключается в том, что СММ дважды пришлось прекратить полеты мини-БПЛА — в Ясиноватой и в районе насосной станции в Васильевке — в связи с огневой активностью неподалеку, при этом по меньшей мере в одном случае огонь был нацелен на БПЛА", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ также подчеркнули, что СММ оперативно доложила о взрыве, который наблюдатели слышали в Васильевке, на официальной странице миссии в Twitter. Кроме того, оба указанных инцидента описаны в ежедневном отчете миссии.

В ОБСЕ добавили, что данные инциденты — это лишь два случая среди множества нарушений Минских договоренностей и мандата СММ. 

"Миссия ожидает, что стороны устранят указанные ограничения, которые налагаются на СММ в нарушение подписанных договоренностей и мандата Миссии, а также не будут создавать новые ограничения свободы передвижения СММ или другие препятствия только ввиду того, что обнародованные Миссией факты являются неудобными" - подчеркнули в ОБСЕ.

Также в заявлении говорится, что миссия ожидает объективности и ответственности в своих высказываниях о деятельности СММ.

Как известно, 22 июля в миссии ОБСЕ заявили, что боевики не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск (ОРДО).

Боевики заявили, что ими "была предпринята вынужденная мера осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПВВ и блокпосты на общих основаниях, без всякого приоритетного права проезда".

Темы: ОБСЕДНР
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