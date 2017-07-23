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В Москве митингуют, требуя свободы в интернете

Воскресенье, 23 июля 2017, 16:58

В центре Москвы сотни человек вышли на марш "За свободный интернет".

Как сообщает "Радио Свобода", главные требования устроителей акции – отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел "за репосты и лайки", а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Акция согласована с мэрией столицы. Заявку в мэрию подавали Партия народной свободы, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и движение "Роскомсвобода". 

16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

Как отметил один из организаторов акции в Москве, член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков, предпосылок для проведения марша было много - "от "законов Яровой" и до сегодняшнего дня, все это назревало и в конце концов вылилось в конфликт Александра Жарова и Павла Дурова". 

"Запретительная политика систематически проводится уже огромное количество лет. Примерно такой же сценарий мы видим в работе властей с интернетом. Запретительные законы, постановления и полномочия Роскомнадзора и, в принципе, "интернет-беспредел" будут увеличиваться, мы увидим полный хаос в интернете, когда обычные пользователи интернета будут получать уголовные дела, а интернет-ресурсы будут блокироваться", - отметил он.

Как известно, 21 июля Госдума РФ приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов, которые вступят в силу 1 января 2018 и 1 ноября 2017 соответственно.

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с "несвободным интернетом".

Темы: Росcияцензураинтернет
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