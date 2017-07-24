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Поляков отказывается надевать электронный браслет – СМИ

Понедельник, 24 июля 2017, 09:56
Поляков отказывается надевать электронный браслет – СМИ

Депутат Верховой Рады от "Народного фронта" Максим Поляков отказывается позволить правоохранительным органам надеть на него электронный браслет слежения.

Об этом "Українським новинам" сообщил информированный источник.

По его словам, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на депутата браслет, однако безрезультатно.

"Украинская правда" проверяет эту информацию.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент также снял неприкосновенность.

Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог более 300 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

Темы: Верховная Рада
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