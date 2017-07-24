Поляков відмовляється вдягати електронний браслет – ЗМІ

Депутат Верхової Ради від "Народного фронту" Максим Поляков відмовляється дозволити правоохоронним органам одягнути на нього електронний браслет стеження.



Про це "Українським новинам" повідомило інформоване джерело.



За словами співрозмовника, наприкінці минулого тижня правоохоронці намагалися вдягнути на депутата браслет, проте безрезультатно.

"Українська правда" перевіряє цю інформацію.



Як відомо, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу понад 300 тисяч гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

