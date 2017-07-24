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Порошенко рассказал "нормандской четверке" о самых кровавых днях года

Понедельник, 24 июля 2017, 15:38

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре в "нормандском формате" назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Украинский лидер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин заслушали доклад главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуґа, сообщает пресс-служба Порошенко.

Они отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведение разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Он также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона:

Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость каких бы то ни было заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии".

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.

С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Темы: ДонбассПорошенкоПутин
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