Порошенко рассказал "нормандской четверке" о самых кровавых днях года

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре в "нормандском формате" назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.



Украинский лидер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин заслушали доклад главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуґа, сообщает пресс-служба Порошенко.



Они отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведение разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.



Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.



Он также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона:



Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.



Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость каких бы то ни было заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии".



Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.



С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".