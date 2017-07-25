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"Нормандская четверка" договорилась о выполнении Минска

Вторник, 25 июля 2017, 01:56

Лидеры Германии, Франции, Украины и России вновь подтвердили необходимость выполнения Минских договоренностей и договорились созвониться позже.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам телефонных переговоров лидеров стран Нормандского формата, передает "Укринформ".

"Главы государств и правительств согласились, что политические, гуманитарные и экономические вопросы, а также аспекты безопасности Минского пакета мер должны быть реализованы в полном объеме", - говорится в заявлении.

"Нарушения режима прекращения огня должны прекратиться немедленно. Главы государств и правительств призвали следовать объявленному Трехсторонней контактной группой 21 июня 2017 года перемирию. Следует принять необходимые меры ради избежания повреждения гражданской инфраструктуры и важных объектов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе", - отмечается в заявлении.

Также стороны обсудили вопрос разведения сил и отвод тяжелых вооружений.

"Главы государств и правительств, в частности, обсудили важность отвода тяжелых вооружений, особенно на наиболее пораженных участках, на списке которых настаивает Франция и Германия. Они поручили рабочей группе по безопасности Трехсторонней контактной группы выявить и установить такие зоны в рамках следующего заседания, которое состоится 2 августа 2017 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники потребовали продолжения разведения сил в трех пилотных зонах в рамках решения Трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года.

Также стороны призвали обеспечить миссии ОБСЕ безопасный доступ во все районы Донбасса.

Макрон и Меркель призвали стороны до конца года продолжить обмен пленными по принципу "всех на всех".

В заявлении также говорится о том, что стороны предпримут взаимные шаги, чтобы возобновить экономические отношения. Детали этого должны быть рассмотрены в кратчайшие сроки.

Как известно, во время двухчасового разговора "Нормандской четверки" была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.

Темы: Минские соглашенияДонбасс
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