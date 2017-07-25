Стрельбу в Днипре рассматривают как умышленное убийство

Стрельбу с летальным исходом, которая произошла в городе Днепр вечером 24 июля, расследуют как умышленное убийство.



Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook во вторник утром.



"По факту стрельбы, которая произошла 24 июля около 20:00 в Днипре, следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – сказано в сообщении.

А директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире "112 Украина" сказал, что перестрелку, вероятно, спровоцировал конфликт на фоне экономических вопросов.



"По первичной информации, это произошло в результате конфликта, произошедшего по каким-то противоречиям в экономических вопросах", – заявил он.





Подробности инцидента полиция обнародует на брифинге в 12:00.

В настоящее время госпитализированы в больницу пять граждан, в результате происшествия получившие ранения различной степени тяжести. Собщалось, что четверо из них – нападавшие.

В результате перестрелки погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.

Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

Алена Рощенко, УП