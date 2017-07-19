Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина готова принять от США летальное оружие – Полторак

Среда, 19 июля 2017, 12:00

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Украина готова принять летальное вооружение от США, если такое решение будет принято.

Об этом министр сказал журналистам в среду, перед заседанием Кабинета министров Украины.

"Было неоднократно, что Конгресс США высказывал готовность передачи летального вооружения Украине, но для того, чтобы это было окончательное решение, необходимо решение президента (Дональда Трампа - ред.)", - цитирует Полторака "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина готова принять такое оружие.

Как сообщалось, на днях, выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам, генерал ВВС США Пол Селва заявил, что американские военные готовы предоставить летальное оружие Украине и дело остается за Белым домом.

Как известно, в середине июля Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил выделить на военную помощь Украине не менее 410 млн долларов. Об этом говорится в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАоружиеПолторакМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
США
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: