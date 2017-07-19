Украина готова принять от США летальное оружие – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Украина готова принять летальное вооружение от США, если такое решение будет принято.

Об этом министр сказал журналистам в среду, перед заседанием Кабинета министров Украины.

"Было неоднократно, что Конгресс США высказывал готовность передачи летального вооружения Украине, но для того, чтобы это было окончательное решение, необходимо решение президента (Дональда Трампа - ред.)", - цитирует Полторака "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина готова принять такое оружие.

Как сообщалось, на днях, выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам, генерал ВВС США Пол Селва заявил, что американские военные готовы предоставить летальное оружие Украине и дело остается за Белым домом.

Как известно, в середине июля Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил выделить на военную помощь Украине не менее 410 млн долларов. Об этом говорится в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год".