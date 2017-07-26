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В США на Фирташа упало новое подозрение: подкупал американцев

Среда, 26 июля 2017, 14:37

Американский суд внес в дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа новое подозрение – теперь предполагается, что он также давал взятки в США.

Об этом пишет The New York Times.

В обвинении прокуратуры, среди прочего, указывается на связь Фирташа с экс-руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Сообщается, что новое подозрение было сделано в ответ попытки олигарха отбросить все предъявленные ему обвинения.

Согласно статье, оправдываясь, Фирташ настаивает на том, что роль США в инкриминируемом ему преступлении является случайной, поэтому нет причин для его преследования в США.

Однако, пишет издание, в 110-страничном обвинительном докладе прокуратуры говорится, что это не так. Данные прокуратуры свидетельствуют о том, что взятки также предназначались для некоторых лиц в США, хотя ведомство и не дает никаких подробностей.

Как известно, украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюсту США и запретил выдачу олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США, но суд отказал в рассмотрении жалобы. Таким образом, апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа.

Больше о деле Дмитрия Фирташа читайте в статье Украинской правды "Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ФирташСШАсуд
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