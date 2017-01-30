Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа

Українські політики і олігархи оплачують дорогі послуги американських лобістів, аби уникати міжнародних санкцій та кримінального переслідування, просувати політичні амбіції та представляти свої бізнес-інтереси.

Аби з'ясувати, хто й з якою метою користується послугами американських лобістів, "Українська правда" запустила серію матеріалів "Битва за Вашингтон".

Перша частина "Лобі Віктора Пінчука" розповідала про представництво олігарха в українському парламенті та близькому оточенні родини Клінтон.

У другій частині "Офшорне лобі Юлії Тимошенко" йшлося про фінансування інтересів "Батьківщини" із офшорної компанії, яку оформлено на підставну особу на ім'я Юлія Білоусова.

Третя частина "Лобі Яценюка-Яресько" ілюструє, як на замовлення уряду України одна із найвпливовіших піар-компаній у США просувала в медіа тему реструктуризації зовнішнього боргу України.

Цього разу до вашої уваги наступна частина – "Лобі Дмитра Фірташа".

За два тижні до виборів президента США, газовий магнат Дмитро Фірташ перерахував 80 тисяч доларів на рахунок впливових, як він вважав, американських лобістів. До того на їхні послуги олігарх вже витратив 700 тисяч доларів.

Передумовою угоди стали події багаторічної давнини у далекій від США Індії.

...Червень 2009 року. Літак українського газового магната приземлився в місті Хайдарабад, що на Півдні Індії. У столицю штату Андхра Прадеш Дмитро Фірташ прибув разом зі своїм угорським партнером по бізнесу Андреасом Кноппом.

Свого часу вони разом створилиВідповідно до домовленостей між "Газпромом" та "Нафтогазом", компанія, що зареєстрована в угорському селі зі статутним капіталом у 12 тисяч доларів, стала єдиним постачальником туркменського газу в Україну.

Ще один з найвідоміших одіозних спільних проектів Фірташа і Кноппа – газовий посередник RosUkrEnergo, половина акцій якого належала "Газпрому".

В Індії партнери по бізнесу зустрічаються із прем'єр-міністром штату Андхра Прадеш Раджасекхаром Редді та його радником і за сумісництвом місцевим чиновником Рамачандру Рао.

Два місяці по тому прем'єр-міністр загине в авіакатастрофі. Офіційна версія подій – пілот урядового гелікоптера не впорався із керуванням за несприятливих погодних умов. У штаті оголосять семиденну жалобу. Смерть "прогресивного політика" штовхне на самогубство вісім містян.

Про корупційну діяльність Раджасекхара Редді в Індії дізнаються кількома роками пізніше, коли Сполучені Штати Америки висунуть звинувачення у рекетирській діяльності та відмиванні коштів Дмитру Фірташу та Андреасу Кноппу. Матеріали кримінальної справи свідчать про підкуп індійських чиновників.

Відповідно до документу, компанія Фірташа отримала ліцензію на розробку титанових родовищ поза конкурсом завдяки хабарю у 18,5 мільйонів доларів. Видобуту в Індії продукцію планували збувати компанії "Боїнг" у Чикаго.

Афера забезпечувала щорічний прибуток у 500 мільйонів доларів.

Участь у схемі чиказької компанії стала ключовим фактором для розгляду кримінальної справи Федеральним судом штату Іллінойс.

Під юрисдикцію США Фірташ потрапив також зі звинуваченнями у використанні американських рахунків у трансфері хабаря індійським чиновникам.

У березні 2014 року українського олігарха арештували по цій справі у Відні, а за тиждень звільнили під рекордну в історії Австрії заставу. 125 мільйонів євро вніс наближений до Кремля олігарх Василь Анісімов.

Вже за місяць газовий магнат вперше підпише контракт із американцем на ім'я Ланні Джессі Девіс.

Довготелесий чоловік в окулярах має статус медійної персони США. Його обличчя часто з'являється на телеканалах і сторінках аналітичної періодики.

Девіс – політичний експерт, публіцист і автор мемуарів "Правду сказати" про роботу речником Білого Дому і спеціальним радником президента Білла Клінтона. На плечі Девіса було покладено захист ловеласа у якості спікера під час спроби імпічменту.

Девіс підтримував позицію Сенатора Гілларі Клінтон у студійних дискусіях CNN, Fox News та NBC під час обох її спроб повернутися до Білого Дому у якості президента США.

Презентація книги Ланні Девіса у Нью Йорку, 2013 рік

Давній друг родини познайомився із Клінтонами ще за студентства в стінах юридичного факультету Єльського університету – тому часом дозволяє собі звертатися за "особистими послугами".

В е-мейлах Гілларі Клінтон, опублікованих Wikileaks, Ланні Девіс просив "хорошого друга" згадати про його професійні якості в інтерв'ю журналісту юридичного видання The American Lawyеr. Темою листа Девіс зазначив "Особисте – особиста послуга".

"The American Lawyеr пишуть статтю, яка буде на обкладинці (ах!), про мою нову юридичну компанію "Lanny J. Davis & Associates", тож моє питання до тебе, любий друже Гілларі, чи хотіла би ти особисто поспілкуватися із репортером?"

"Будь ласка, будь ласка, будь ласка! Зауваж, що тут три "будь ласка", – додав лобіст.

Кількома годинами пізніше Девіс пришле Клінтон ще одного листа із темою "Передумав".

Скасування "особистої послуги" обґрунтує тим, що лобіює інтереси закордонних урядів і компаній, чим може скомпрометувати держсекретаря.

"Не думаю, що це буде виглядати правильно", – додав Девіс.

Гілларі Клінтон відповість: "Дякую, що допомагаєш мені, мій друже".

Лист датований 18 вересня 2010 року. За декілька місяців до того Девіс заснував власну лобістську компанію – Lanny J. Davis & Associates, LLC.

За свою короткострокову історію компанія нажила репутацію тієї, що спеціалізується на лобіюванні інтересів контраверсійних клієнтів. Девіс представляв у Вашингтоні інтереси диктаторів Екваторіальної Гвінеї, Кот-д'Івуару та Гондурасу.

"Коли я бачу, що можу допомогти розповсюдити факти, покращити життя і мирно вирішити конфлікт, тоді я відчуваю зобов'язання зробити це", – захищав лобіст у статті The New York Times своє право на співпрацю із лідерами держав, які не розділяють демократичні цінності.

Із українським олігархом Дмитром Фірташем Lanny J. Davis & Associates, LLC співпрацювала рік.

До пакету послуг вартістю 60 тисяч доларів на місяць входило "юридичне представництво", "розслідування та збір фактів на користь сторони захисту" та "виправлення неточностей та спотворень у ЗМІ" щодо іміджу українського олігарха.

Цікаво, що в звітах до Міністерства юстицій США Девіс не вказує імен чиновників та назви компаній, із якими довелося контактувати на користь Фірташа. Відмовляється він афішувати їх і в коментарі УП, посилаючись на адвокатську таємницю. Відповідь на ряд запитань із майстерністю юриста зводиться до кількох формальних рядків:

"Я адвокат і частина команди захисту пана Фірташа у США, – переконує Девіс. – Лист-зобов'язання моєї юридичної компанії забезпечує пана Фірташа юридичними послугами та консультаціями".

Річні "консультації" Девіса обійшлися Group DF (диверсифікована міжнародна група компаній Дмитра Фірташа – УП) у 700 тисяч доларів.

На додачу Девіс зобов'язав Фірташа доплачувати 25 тисяч доларів за консультаційні послуги віце-президента компанії Levick Communications Елеанор МакМанус.

Колишня журналістка CNN, лауреатка ряду престижних нагород має у своєму резюме навіть Emmy за матеріали про теракти 11 вересня.

У статусі продюсерки шоу "Larry King Live" МакМанус набула чимало впливових контактів у політичних колах. Зокрема, у своїй біографії Елеонор згадує організацію інтерв'ю із президентом Обамою, держсекретарем Клінтон, президентами РФ Михайлом Горбачовим та Володимиром Путіним.

Продюсер Ларрі Кінга працює з лобістами Дмитра Фірташа

У Levick Communications знана у медіа колах МакМанус спеціалізується на розміщенні матеріалів у впливових американських ЗМІ – зокрема, у CNN, The Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, FOX, NBC.

За час дії річного контракту Group DF із Ланні Девісом та Елеанор МакМанус справа Дмитра Фірташа не просувалася.

Затишшя порушили чиїсь "додаткові свідчення", які мають статус "закриті" для широкого загалу.

24 жовтня 2016 року, за два тижні до виборів президента США, компанія Фірташа перерахує 80 тисяч доларів на рахунок компанії, створеної лише за шість місяців до цього – DAVIS GOLDBERG & GALPER PLLC.

"Після двох років плідної роботи із Levick Communications, я вирішив заснувати нову юридичну компанію "Davis, Goldberg & Galper", – йдеться в публічній заяві Ланні Девіса від квітня 2016 року.

"Елеанор МакМанус займатиметься нашою новою PR компанією "Trident DMG", – додав він.

Адам Голдберг, як і Девіс, працював у Білому Домі президента Білла Клінтона, а Джош Галтер у якості стратега Демократичної партії захищав позицію Гілларі Клінтон на CNN та регулярно перераховував кошти у фонд Клінтон.

За іронією долі, контракт Group DF та DAVIS GOLDBERG & GALPER PLLC короткостроковий. Підписаний лише на два місяці, документ фактично покриває суму авансу, що надійшов на рахунки лобістів до оголошення результатів президентських перегонів.

Імовірно, послуги наближених до родини Клінтон вже не актуальні для Group DF. Лист із запитаннями УП прес-служба компанії проігнорувала.

Відмовився коментувати просування справи Дмитра Фірташа і представник державного обвинувачення у США, Амарджіт Бгачу, "оскільки це поточна кримінальна справа".

У разі поразки захисників, українському олігарху загрожує ув'язнення строком на 20 років, конфіскація щонайменше 10 мільйонів доларів і низки компаній, які були задіяні в "індійській справі". Йдеться зокрема і про Group DF, з рахунків якої олігарх розплачується за послуги лобістів.

Через порушену в американському штаті Іллінойс справу Фірташ втратив низку титанових активів. Чиновники Індії розірвали угоду на видобуток титану у штаті Андхра Прадеш, уряд Арсенія Яценюка не продовжив Фірташу оренду титанових родовищ на Житомирщині.

Ускладнилося становище "невиїзного" ще й кримінальною справою в Іспанії.

23 листопада 2016 року антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила Дмитра Фірташа в міжнародний розшук через відмивання значного обсягу коштів.

Чи зміниться хід справ українського олігарха, залежить одразу від кількох факторів.

Дмитро Фірташ мав тісні з'язки із Полом Манафортом, колишнім керівником передвиборчого штабу Дональда Трампа. Як відомо, Манафорта звільнили з і штабу через звинувачення у несплаті податків із 12 мільйонів доларів, що фігурують у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів. Але зараз він, за інформацією співрозмовників УП в оточенні "Опозиційного блоку" знову надає консультаційні послуги новому американському президенту. То ж вірогідно олігарх шукатиме шляхи для вирішення своїх проблем в оточенні одіозного політконсультанта.

До того ж, ряд наближених до Республіканської партії осіб оголосили про створення своїх лобістських компаній. І це лише питання часу, чи скористається послугами якоїсь з них Дмитро Фірташ.

Тетяна Козирєва, УП