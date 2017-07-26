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В Минобороны РФ говорят, что наращивают военный потенциал из-за угроз

Среда, 26 июля 2017, 17:06

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена повышать боевые возможности Южного военного округа, "принимая симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности".

Об этом он сказал на заседании коллегии военного ведомства РФ в среду, передает ТАСС.

"В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа", – сказал Шойгу.

По его словам, ряд иностранных государств наращивает военное присутствие у российских границ, считая угрозой действия России на Ближнем Востоке и в Закавказье.

"Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ", – сказал Шойгу.

Как сообщалось, в июле 2017 года Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

В Кремле заявили, что РФ имеет право менять конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным.

Как известно, Россия поддерживает боевиков, воюющих на востоке Украины против украинской власти.

РФ поставляет им танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.

При этом РФ не признает себя участницей конфликта и не гарантирует выполнение подконтрольными ей лидерами сепаратистов "Минских соглашений".

В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко отмечал, что на украинской территории присутствуют около трех тысяч регулярных российских войск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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