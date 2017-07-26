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У Міноборони РФ кажуть, що нарощують військовий потенціал через загрози

Середа, 26 липня 2017, 17:06

Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу заявив, що Росія змушена підвищувати бойові можливості Південного військового округу, "приймаючи симетричні заходи щодо нейтралізації загроз національній безпеці".

Про це він сказав на засіданні колегії військового відомства РФ в середу, передає ТАСС.

"У цих умовах Росія змушена приймати симетричні заходи щодо нейтралізації виникаючих загроз національній безпеці, проводити заходи стратегічного стримування, підвищувати бойові можливості Південного військового округу", – сказав Шойгу.

За його словами, ряд іноземних держав нарощує військову присутність біля російських кордонів, вважаючи загрозою дії Росії на Близькому Сході і в Закавказзі.

"Наші активні дії щодо стабілізації обстановки на Близькому Сході і підтримання миру в Закавказзі розглядаються деякими країнами як загроза їх національним і коаліційним інтересам. Прагнучи блокувати участь Росії у вирішенні глобальних і регіональних проблем, ряд держав не залишають спроб використовувати військову силу для досягнення геополітичних цілей і нарощують військову присутність поблизу російських кордонів", – сказав Шойгу.

Як повідомлялося, в липні 2017 року Російська Федерація збільшила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілковими дивізіями, які по суті призначені для ведення швидких наступальних дій.

У Кремлі заявили, що РФ має право змінювати конфігурацію Збройних сил на своїй території так, як вважає за доцільне.

Як відомо, Росія підтримує бойовиків, які воюють на сході України проти української влади.

РФ поставляє їм танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.

При цьому РФ не визнає себе учасницею конфлікту і не гарантує виконання підконтрольними їй  лідерами сепаратистів "Мінських угод".  

У червні 2017 року президент України Петро Порошенко зазначав, що на українській території присутні близько трьох тисяч регулярних російських військ.

Теми: Росія
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