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Суд продлил содержание под стражей для обвиняемых в деле 2 мая

Пятница, 28 июля 2017, 01:17

Городской суд в Черноморске продлил на 30 суток срок содержания под стражей для пятерых обвиняемых по делу 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади).

Соответствующее решение суд принял в ходе заседания в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского райсуда Одессы, рассматривавшая дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей. После этого дело было направлено в Апелляционный суд Одесской области для определения места проведения судебных заседаний.

Киевский и Суворовский районный суды Одессы, которые ранее не были задействованы в рассмотрении дела, не смогли по разным причинам (отпуска, болезни судей и т.п.) сформировать коллегии и принять дело к рассмотрению. В итоге было принято решение передать дело в Черноморск.

В начале декабря 2016 года состав коллегии судей Малиновского районного суда г.Одессы, которая рассматривает дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади), изменился в связи с болезнью одного из судей. Затем в связи с заменой судьи по ходатайству одного из обвиняемых суд принял решение начать рассмотрение дела с начала.

Повторное оглашение обвинительного акта в отношении 20 обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года началось только в феврале. С тех пор рассмотрение дела двигалось очень медленно.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессасуддело 2 мая
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