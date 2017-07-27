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Новинский взял 30,2 млн займа в своей компании

Четверг, 27 июля 2017, 13:21

Нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский взял кредит 30,2 миллиона гривен в компании "Смарт-Нерудпром", конечным бенефициаром которой является он сам.

Это видно в сообщении нардепа о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, передают "Украинские новости".

Соответствующее сообщение появилось вечером среды.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, конечным бенефициаром "Смарт-Нерудпром" является Новинский.

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Как сообщалось, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес за Михаила Добкина 30 млн гривен залога. Еще 20 млн залога внес другой нардеп от "Опоблока" Борис Колесников.

Как известно, Печерский райсуд Киева избрал нардепу от Оппоблока Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн. гривен.

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29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

 
Новинский одолжил деньги у своей же фирмы

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа.

Добкин отрицает все обвинения.

Темы: Новинский
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