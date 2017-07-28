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Рабинович говорит, что Левочкин ему мстит

Пятница, 28 июля 2017, 19:56

Народный депутат от "Оппоблока", лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявляет: новость о том, что он якобы собирается покупать землю во Франции, не является правдивой.

Как говорит политик, фальшивую информацию якобы распространила пресс-служба нардепа от "Оппоблока" Сергея Левочкина.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Рабинович якобы собирается купить земельный участок стоимостью 12 миллионов на острове во Франции.

Сам политик утверждает, что кадры, которые должны были подтвердить эту информацию, взяты из фильма, снятого несколько лет назад.

"Фильм французского ТВ снят еще в 2014 году на острове Сент Барт, в чем любой человек легко убедится просто, элементарно зайдя на YouTube, чего сделать никто не удосужился", - заявил он.

"Так вот в эпизоде, который распространяли, мы разговариваем с владельцем единственного свободного участка на земле острова, который никто не покупает уже 80 лет. В эпизоде этот продавец говорит о стоимости участка в 12 миллионов, а я надеюсь, что это в рублях, — мы смеемся, обнимаемся и расходимся…", - написал Рабинович на Facebook.

Политик заявил, что распространением материала о покупке земли "занималась конкретно пресс-служба народного депутата Сергея Левочкина".

"Буквально несколько недель назад я обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой дать мне ответ и расследовать наличие на самом престижном полуострове Франции в самом дорогом районе квартиры (дома, замка) народного депутата Украины Сергея Левочкина. Отправил им материалы, которые основаны на расследованиях журналиста Сергея Лещенко", - сообщил Рабинович.

"В ответ, боясь расследования, господин Левочкин слепил эту нелепую фальшивку о "покупке мною острова", считая, что он этим прикрылся", - добавил он, обнародовав часть материалов по поводу Левочкина.

Украинская правда

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Темы: ЛевочкинРабинович
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