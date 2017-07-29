Глава Миграционной службы не показал активистам письмо ГПУ о Саакашвили

Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк отказался предоставить народному депутату, члену Совета партии "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" Юрию Деревянко копию письма от Генпрокуратуры, на основании которого Саакашвили лишили украинского гражданства.

Как сообщает в субботу пресс-служба "Руху нових сил", Соколюк почти 5 часов скрывался в кабинете. После того, как он вышел к активистам РНС, то заявил, что Саакашвили должен сообщить о том, что у него есть недействительные документы.

Он также подтвердил, что Миграционная служба уже передала информацию о лишении гражданства Саакашвили в Пограничную службу.

Активисты потребовали от Соколюка показали письмо Генеральной прокуратуры.

Соколюк начал звонить кому-то по телефону и сказал, что юрист не позволяет предоставить письмо Генпрокуратуры, даже по требованию народного депутата. Он также сказал, что на это нужно разрешение Генпрокуратуры.

Отвечая на вопрос адвоката Павла Богомазова, проводятся ли Миграционной службой какие проверки в отношении соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе, глава службы ответил, что на вечер среды таких проверок не проводилось.

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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