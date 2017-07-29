Голова Міграційної служби не показав активістам лист ГПУ щодо Саакашвілі

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк відмовився надати народному депутату, члену Ради партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" Юрію Дерев’янку копію листа від Генпрокуратури, на підставі якого Саакашвілі позбавили українського громадянства.

Як повідомляє в суботу прес-служба "Руху нових сил", Соколюк майже 5 годин переховувався в кабінеті. Після того, як він вийшов до активістів РНС, то заявив, що Саакашвілі має повідомити про те, що в нього є недійсні документи.

Він також підтвердив, що Міграційна служба вже передала інформацію про позбавлення громадянства Саакашвілі у Прикордонну службу.

Активісти почали вимагати від Соколюка показали лист Генеральної прокуратури.

Соколюк почав дзвонити комусь по телефону і відповів, що юрист не дозволяє надати лист Генпрокуратури, навіть на вимогу народного депутата. Він також сказав, що на це потрібен дозвіл Генпрокуратури.

Відповідаючи на питання адвоката Павла Богомазова, чи проводяться Міграційною службою якісь перевірки стосовно соратника Саакашвілі Давіда Сакварелідзе, голова служби відповів, що на вечір середи таких перевірок не здійснювалось.

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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