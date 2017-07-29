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Саакашвили: Ахметов - главный мотиватор Порошенко

Суббота, 29 июля 2017, 17:28

Олигарх Ринат Ахметов является "главным мотиватором" для президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА и лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили. 

Комментируя вопрос о том, чья роль в процессе лишения Саакашвили гражданства была главнее, Порошенко или главы МВД Арсена Авакова, он отметил: "Я думаю, что главная роль была у Порошенко".

"Он испугался, потому что он больше всего осведомлен о моих возможностях, реально знает, что я могу организовать. Что бы он там ни говорил, что я провалился и так далее, – он знает, что я найду способ организоваться. Это раз. Второе. Ахметов сейчас – главный мотиватор Порошенко. Они друг друга ненавидят, но они очень друг другу нужны. Это уже семейные связи, учитывая программу его супруги", - отметил Саакашвили.

При этом он добавил, что, решения, по его мнению, "всегда единолично принимает Порошенко". 

"Но Ахметов был главным мотиватором. Просто он включил в эту комиссию (комиссия по гражданству при президенте) представителя Авакова, чтобы разделить ответственность. Он специально настоял, чтобы представители Авакова это тоже подписали. Это старая советская тактика "троек", политбюро – когда все подписывают какие-то решения", - добавил Саакашвили.

"Он полностью – заложник Ахметова, тех людей, которых они провели в СБУ. Он заложник Яценюка и его группы", - заявил экс-глава Одесской ОГА.

Он также отметил, что в сообщение о лишении его гражданства "сразу поверил".

"По двум причинам: потому что они (власть) обычно используют радикальную фракцию (фракция Радикальной партии, информацию о лишении Саакашвили гражданства первым обнародовал нардеп от РП Игорь Мосийчук). У них же есть привилегии, потому что их использовал Ахметов для объявления таких вещей", - отметил Саакашвили. 

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.

Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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Темы: СаакашвилиАхметовПорошенко
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