Саакашвілі: Ахметов - головний мотиватор Порошенка

Олігарх Ринат Ахметов є "головним мотиватором" для президента України Петра Порошенка.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив екс-президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА та лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Коментуючи питання про те, чия роль у процесі позбавлення Саакашвілі громадянства була найголовнішою, Порошенка чи глави МВС Арсена Авакова, він зазначив: "Я думаю, що головна роль була у Порошенка".

"Він злякався, бо він найбільше обізнаний про мої можливості, реально знає, що я можу організувати. Що б він там не говорив, що я провалився і так далі, - він знає, що я знайду спосіб організуватися. Це раз. Друге. Ахметов зараз - головний мотиватор Порошенка. Вони один одного ненавидять, але вони дуже один одному потрібні. Це вже сімейні зв'язки, враховуючи програму його дружини", - зазначив Саакашвілі.

При цьому він додав, що рішення, на його думку, "завжди одноосібно приймає Порошенко".

"Але Ахметов був головним мотиватором. Просто він включив в цю комісію (комісія з громадянства при президенті) представника Авакова, щоб розділити відповідальність. Він спеціально наполіг, щоб представники Авакова це теж підписали. Це стара радянська тактика "трійок", політбюро - коли усі підписують якісь рішення", - додав Саакашвілі.

"Він повністю - заручник Ахметова, тих людей, яких вони провели в СБУ. Він заручник Яценюка і його групи", - заявив екс-глава Одеської ОДА.

Він також зазначив, що у повідомлення про позбавлення його громадянства "відразу повірив".

"З двох причин: тому що вони (влада) зазвичай використовують радикальну фракцію (фракція Радикальної партії, інформацію про позбавлення Саакашвілі громадянства першим оприлюднив нардеп від РП Ігор Мосійчук). У них же є привілеї, тому що їх використовував Ахметов для оголошення таких речей" , - зазначив Саакашвілі.

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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