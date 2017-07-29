Саакашвили: В анкете на получение украинского гражданства не моя подпись

Подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства Михеила Саакашвили, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему.

Об этом вечером 29 июля заявил сам экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции (Владимиром Арьевым - ред). На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - не моя подпись и не мной заполненная анкета", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что требует "немедленно провести графическую экспертизу".

"Здесь мы имеем дело с уголовным преступлением", - отметил он и добавил, что "высоко в государственную власть проникли мошенники".

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.

Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

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