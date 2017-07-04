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ВККС признала недобросовестными трех судей

Вторник, 4 июля 2017, 17:04

Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала недобросовестными трех судей.

Об этом 4 июля сообщил адвокат и активист Роман Маселко, ссылаясь на результаты рассмотрения выводов "Громадского совета добропорядочности".

В частности речь идет о главе Харьковского апелляционного админсуда Геннадие Бершове, судье Высшего админсуда, кандидате на должность судьи ВСУ Николае Мойсюке и судье Соломенского райсуда Людмиле Кизюн.

"ВККС согласилась с выводом "Громадского совета добропорядочности" о признании недобросовестным главы Харьковского апелляционного административного суда Геннадия Бершова, и единогласно признала судью Кизюн недобросовестной", - отметил Маселко.

Также ВККС признала судью Мойсюка не подтвердившем способность осуществлять правосудие.

"Он прекращает участие в конкурсе (на должность судьи в Верховном суде)", - отметил адвокат.

В отношении судьи Людмилы Кизюн в 2015 году Высший совет юстиции Украины открыл дисциплинарное дело как в отношении судьи, которая выносила решения в период массовых акций протеста с 22 ноября 2013 по 11 апреля 2014 года.

В отношении судьи Бершова в ГРД замечали, что стоимость приобретенного имущества кандидатом не соответствует декларируемым доходам и сообщали о возможном использования кандидатом своего статуса судьи для получения выгоды им и его родственниками.

Согласно заключению ГРД, судья Мойсюк совершал действия, направленные на получение служебного жилья в Киеве при наличии объективных возможностей приобрести жилье за ​​свой счет, в связи с чем допустил недобросовестное поведение.

Как известно, 4 июля дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от должностей 2 судей Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу и Мирославу Марченко за аресты активистов Евромайдана.

Больше о кандидатах на должности в обновленном Верховном суде можно прочитать здесь.

Наталия Нечай, УП

Темы: Верховный суд
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