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Суд отобрал у сына Пшонки охотничьи угодья в Киевской области

Среда, 5 июля 2017, 12:17
Артем Пшонка
Kievvlast.com.ua

Прокуратура отсудила у сына генпрокурора времен Януковича Артема Пшонки более 15 га охотничьих угодий в Киевской области.

Об этом свидетельствует заявление генерального прокурора Юрия Луценко, которое он в среду опубликовал в Facebook.

"По представлению прокуратуры Киевской области судом признан недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, а также обязано общество, которое связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины времен Януковича, вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч гектаров на территории Фастовского района", - написал он.

По словам главы ГПУ, это общество получило охотничьи угодья с грубыми нарушениями процедуры прекращения права предварительного их пользователя - ГП "Фастовский лесхоз", а также при отсутствии необходимых согласований всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий.

"В настоящее время указанное судебное решение выполнено в полном объеме, что подтверждается актом государственного исполнителя Фастовского горрайонного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области, в связи с чем в последнее вынесено постановление об окончании исполнительного производства", - отметил генпрокурор.

Как сообщалось, журналисты программы "Наші гроші" по итогам своего расследования опубликовали сюжет, согласно которому прокуратура сорвала возвращение государству лесных угодий Пшонки и Арбузова.

На это в Генпрокуратуре заявили, что информация о срыве возвращения государству этих лесных угодий в результате ошибочных действий прокуратуры не соответствует действительности.

Ведомство заявило, что Киевский апелляционный суд 29 июля 2015 года удовлетворил требования фастовского межрайонного прокурора о расторжении договора и возвращении в государственную собственность охотничьих угодий площадью 15,3 га Пшонки в Фастовском районе.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичПшонкасудКиевская область
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