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СБУ обвинила 2 задержанных ФСБшников в посягательстве на целостность Украины

Четверг, 6 июля 2017, 13:19

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Об этом говорится в сообщении СБУ на официальном сайте.

"3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) в отношении задержанных на Херсонщине российских пограничников", - говорится в сообщении.

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ – заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 году до 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины", - сообщили в СБУ.

 

Указывается, что в ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и инициировать перед судом избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 30 июня пограничники задержали 2 сотрудников ФСБ России на административной границе с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области.

Позже пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

Украинские пограничники расценили это как подтверждение того, что задержанные являются военными РФ.

Каланчацкий суд арестовал задержанных пограничников ФСБ РФ на 15 суток.

Бойцы 56 отдельной мотопехотной бригады рассказали, что в ночь на 30 июня задержали двух сотрудников ФСБ РФ на админкордони с оккупированным Крымом с применением приемов рукопашного боя.

Украинская правда

Темы: СБУУкраинаРосcия
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