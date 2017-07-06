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Луценко о деле Мосийчука: К осени будет новое представление

Четверг, 6 июля 2017, 16:37

Генпрокуратура проверяет новые факты по делу нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и подготовит новое представление до осени.

Об этом журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко после решения регламентного комитета по делу народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова в четверг.

"Следствие проверяет другие действия, которые могут служить для расширения представления. Если это подтвердится, то, думаю, что за летний сезон мы завершим эту проверку, и либо в том же изложении, или в расширенном представление поступит в Верховную Раду Украины", - отметил Луценко.

Как известно, в октябре 2016 года суд вернул дело нардепа Игоря Мосийчука в ГПУ.

"Дело готово к повторному внесению в ВР, но у нас есть еще один эпизод, который мы хотели бы дорасследовать и внести на рассмотрение депутатов", - сказал тогда Луценко.

17 сентября 2015 года на заседании парламента в то время генеральный прокурор Виктор Шокин попросил Верховную Раду снять неприкосновенность с Игоря Мосийчука.

Генпрокурор показал в парламенте кадры оперативной видеосъемки Генпрокуратуры, на которых Мосийчук, среди прочего, рассказывает своему собеседнику якобы "расценки" на депутатские запросы. На видео Мосийчук якобы обещает договориться о добыче неназванных полезных ископаемых с экологами и милицией.

10 мая Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Украинская правда

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Темы: МосийчукЛуценко
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