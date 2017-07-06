Ведущие и журналисты "1+1" стали миноритарными владельцами канала

Несколько сотрудников группы "1+1 медиа" недавно стали миноритарными владельцами телеканала "1+1".

Эту информацию "Детектор медиа" подтвердил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Я могу подтвердить, что, действительно, недавно мной был реализован опцион, выданный мне акционерами еще несколько лет назад. И я посчитал, что будет правильно и корректно, чтобы часть этих акций принадлежали не только мне, но и ряду коллег, которые долго и плодотворно работают в "1+1 медиа". Таким образом, в одной из компаний-основателей канала "1+1" появился, кроме меня, еще ряд миноритарных акционеров", - сказал Ткаченко.

Соответствующие данные уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно данным реестра, ИП "1+1 продакшн" сейчас принадлежит таким юридическим и физическим лицам:

"Каддоа Лимитед" (Кипр) (75%); Ткаченко Александр Владиславович (22,4%); Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна (0,1%); Васильева Елена Александровна (0,1%); Горбунов Юрий Николаевич (0,1%); Демченко Ирина Алексеевна (0,1%); Дубинский Александр Анатольевич (0,1%); Жмакина Юлия Владимировна (0,1%); Загородный Александр Васильевич (0,1%); Кашпор Ольга Михайловна (0,1%); Ковалев Артем Владимирович (0,1%); Кошеленко Ольга Сергеевна (0,1%); Лезина Виктория Николаевна (0,1%); Мазур Алла Григорьевна (0,1%); Найда Иванна Анатольевна (0,1%); Наливайко Софья Александровна (0,1%); Несмиян Елена Владимировна (0,1%); Опаленик Роберт Миронович (0,1%); Пахольчук Ярослав Валерьевич (0,1%); Попов Сергей Валерьевич (0,1%); Раевская Наталья Николаевна (0,1%); Сеничкин Руслан Викторович (0,1%); Слисаренко Ольга Викторовна (0,1%); Сухенко Максим Анатольевич (0,1%); Таран Лидия Анатольевна (0,1%); Ткаченко Анна Владимировна (0,1%); Чмиль Мария Николаевна (0,1%); Шиленко Максим Владимирович (0,1%).

В свою очередь, ИП "1+1 продакшн" принадлежат 30% ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Согласно обнародованным на сайте телеканала "1+1" (ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1") документам, его конечным бенефициарным владельцем состоянию на 31 декабря 2016 года является Игорь Коломойский (на тот момент он опосредованно владел 57,534% канала), а владельцем существенного участия - Игорь Суркис (опосредованно владел 24,623% канала).

Как пишет издание, если сравнивать документы отчетности "1+1" годичной давности, то можно заметить, что опосредованная доля Игоря Коломойского в собственности канала "1+1" в 2016 году выросла с 52,843% до 57,534%, а Игоря Суркиса - с 17,157% до 24,623%. Кроме того, они перераспределили доли в оффшорах, через которые владеют каналом.

Опосредованными владельцами 17,843% канала "1+1" в 2016 году стали шесть физических лиц, имена которых не раскрывались, поскольку каждый из них не был владельцем существенного участия.

В прошлом году активно ходили слухи о возможном переходе половины "1+1" людям из окружения президента Украины, но все стороны это отрицали. Сегодня же непонятно, кто эти шесть физических лиц, хотя их доля и невелика.

В документах за 2016 год отражены четыре изменения, произошедшие в структуре собственности "1+1" в этом году. Все они произошли 16 декабря 2016 года - за день до национализации Приватбанка, о которой было объявлено поздно вечером 18 декабря. То есть подтвердилось предположение, что перед национализацией Приватбанка его бывший совладелец Игорь Коломойский реструктуризировал свои медийные активы.

Согласно обнародованному 2 июля 2017 года Министерством финансов письму совладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, по условиям национализации они взяли на себя обязательства до 1 июля 2017 года реструктуризировать кредиты, выданные Приватбанком связанным с ними лицам. Но в оговоренный срок этого не произошло.

Как известно, в конце 2016 года телеканал "1+1" заявил, что 29 декабря заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждалось, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка". Артеменко заявил, что 28 декабря заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1+1" официальный запрос по бенефициарам.

Источники "Украинской правды" в АП сообщили, что после решения о национализации "Приватбанка" владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский мог поменять структуру собственников канала.

Гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что у телеканала нет долгов перед Приватбанком, а бенефициаром остался олигарх Игорь Коломойский.

5 января Нацсовет по теле- и радиовещанию выдал телеканалу "1+1" лицензию на аналоговое вещание.

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