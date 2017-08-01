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Аваков: Если есть еще простаки, желающие жить в РФ, – пусть катятся

Вторник, 1 августа 2017, 10:01

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что не следует сожалеть о тех украинцах, которые перейдут в российское гражданство по упрощенной процедуре.

"Россия объявила о упрощенной процедуре получения гражданства для украинцев, рожденных в СССР", – написал он в Facebook.  

Аваков не понимает, ради чего даже плохо образованному и "забитому пропагандой раша тиви" человеку вступать в российское подданство: по его мнению, ни заработка большего, ни больших свобод, ни безвизового режима с Евросоюзом РФ предложить не может.

"Если после трех лет войны, смертей и лжи, принесенных Россией украинцам, все еще остается тот простак, пусть даже говорящий не так, как я на слобожанском украинском суржике, а на чистом лингвистическом русском – и он хочет воссоединится с "матушкой Россией" – пускай!", – заявил он

"Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше украинское гражданство с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак", – добавил глава МВД.

Он признал, что в Украине "недостатков очень много":

"И власть зачастую плоха, и за многое стыдно, и куча всего правильно недоделанного. Но ведь и сделано нами ох не мало; заложено того, что даст ростки очень скоро – ведь не отнять".

По мнению Авакова, при всех неурялицах, оглядываясь на последние 3 года, "есть чем гордится", несмотря на войну "с российской империей".

"Большинству из нас трудно оценить сейчас, как меняется наша страна. На таком коротком историческом промежутке это трудно осознать, рефлексируя на сегодняшние сложности и проблемы, на сменяющиеся президентства и правительства. Но ведь у самого заядлого скептика и критика все равно будет время для правды наедине с собой", – написал Аваков.

"И даже у скептиков не будет сожаления о утраченном гражданине, устремившимся к российскому паспорту. Поэтому пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал: пусть катится!", – заявил он

Как известно, в Российской Федерации в законодательство внесли правки, позволяющие украинцам получать российское гражданство, не имея документа об отказе от украинского из Украины, а лишь нотариально заверив свое отречение от Украины.

Министерство иностранных дел Украины назвало это пренебрежением к суверенитету Украины и призвало украинцев не поддаваться на провокации РФ касательно гражданства..

Алена Рощенко, УП

Темы: АваковгражданствоРосcия
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