Саакашвили говорит, что его лишили гражданства из-за венка

Михеил Саакашвили утверждает, что новое дело в Грузии, по которой его лишили украинского гражданства, касается покупки венка на похороны Вацлава Гавела.



Об этом он заявил во вторник во время видео-конференции в Киеве.



"Сказали, что есть новые какие-то дела. Да, есть, что Вацлаву Гавелу мы посылали венок по цене 500 евро. Вот это новое обвинение", - заявил Саакашвили.



"Говорят, что у меня тяжелые обвинения. Что именно, что купили 5 пиджаков. Это все высосано из пальца", - возмутился он.



Также он заявил, что лишение его украинского гражданства является признаком того, что он сильный соперник в глазах президента Петра Порошенко.



Как известно, в апреле 2015 года Украина отказалась выдать Саакашвили, сославшись на то, что его преследование в Грузии носит не только правовой характер.



26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА лишили гражданства Украины.



Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишения Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только в четверг утром. Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



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Роман Кравец, УП