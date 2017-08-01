Саакашвили хочет приехать и вернуть гражданство через суд

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выразил желание принять участие в судебном процессе по обжалованию лишения его украинского гражданства.

Об этом он заявил во время видео-конференции во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Я постараюсь приехать, чтобы участвовать в этом суде, чтобы представить доказательства и посмотреть, что у них есть. Я буду доказывать свою правоту", - сказал он.

Кроме того, Саакашвили отметил, что заполнял анкету на получение гражданства правильно, в соответствии с действующим законодательством, и тот документ, который опубликовали в интернете, является фейком.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили. Администрация президента это подтвердила 27 июля, хотя информация распространилась еще 26-го.



Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

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Роман Кравец, УП