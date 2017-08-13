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Разведка: 8 боевиков из ОРДО погибли в Сирии в составе контингента ВС РФ

Воскресенье, 13 августа 2017, 14:05

Восемь боевиков, воевавших на стороне "ДНР", погибли в Сирии в составе воинского контингента ВС РФ.

Об этом 13 августа сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Подтвержден очередной факт участия военнослужащих штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) в составе воинского контингента ВС РФ в Сирии. В Сирии погибли 8 и получили ранения 2 военнослужащих полка, в том числе командир минометной батареи", - отметили в разведке.

Также сообщается, что погибшие не являются гражданами РФ и будут похоронены на территории Сирии.

Украинская правда 

Темы: ДНРСирия
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