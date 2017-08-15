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Гройсмана взбесил чиновник, который "точил лясы": Ищите другую работу

Вторник, 15 августа 2017, 15:38

Премьер-министр Владимир Гройсман порекомендовал первому заместителю председателя Черниговской ОГА Леониду Сахневичу написать заявление на увольнение за то, что невнимательно слушал главу правительства.

Инцидент произошел 15 августа в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году в городе Днипро, сообщает "Укринформ".

В частности, сначала Гройсман призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию, а затем перешел к вопросам подготовки кадров в отраслях национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с предпринимателями и тому подобное.

Во время речи он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, которым оказался первый замгубернатора Леонид Сахневич, с просьбой повторить то, что сказал последнее.

В свою очередь, Сахневич отметил, что премьер-министр как раз рассказывал об августовских конференциях.

"Вы невнимательно слушали, что сказал премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Председателю администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, я с вами работать не буду", – возмутился Гройсман.

"Я говорю о национальной экономике, я говорю о детях в детских садах, Вы сидите, лясы точите", – добавил он.

После попытки первого заместителя председателя Черниговской ОГА принести извинения, глава правительства отметил:

"Извиняться будете перед своей женой, если, не дай Бог, сделаете что-то не так, в вашем сердце должно это болеть, а не извиняться передо мной".

Темы: Гройсман
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