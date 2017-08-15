Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: Задержанный в Крыму Лимешко был уволен из ВСУ

Вторник, 15 августа 2017, 15:12

Задержанный в оккупированном РФ Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года.

Об этом сообщил сотрудник управления Юзеф Венскович агентству Интерфакс-Украина во вторник.

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", - сообщил он.

Венскович уточнил, что Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины".

"12 августа Геннадий Лимешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый Свет", – сообщали в ФСБ РФ.

По данным российских спецслужб, Лимешко – уроженец Харьковской области, "ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из военных частей ВСУ".

В СБУ назвали это заявление провокацией.

Также 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца гражданина Украины Геннадия Лемешко, которого Федеральная служба безопасности России обвинила в подготовке диверсий.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что сообщения спецслужбРФоб "украинских диверсантах" в Крыму являются технологией гибриднойвойны,которую Россия активно ведет против Украины.

Темы: Крымармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: