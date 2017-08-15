Генштаб: Задержанный в Крыму Лимешко был уволен из ВСУ

Задержанный в оккупированном РФ Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года.

Об этом сообщил сотрудник управления Юзеф Венскович агентству Интерфакс-Украина во вторник.

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", - сообщил он.

Венскович уточнил, что Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины".

"12 августа Геннадий Лимешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый Свет", – сообщали в ФСБ РФ.



По данным российских спецслужб, Лимешко – уроженец Харьковской области, "ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из военных частей ВСУ".

В СБУ назвали это заявление провокацией.

Также 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца гражданина Украины Геннадия Лемешко, которого Федеральная служба безопасности России обвинила в подготовке диверсий.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что сообщения спецслужбРФоб "украинских диверсантах" в Крыму являются технологией гибриднойвойны,которую Россия активно ведет против Украины.