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Лутковская просит омбудсмена РФ сообщить, где находится Лимешко

Пятница, 18 августа 2017, 06:15

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская направила письмо омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой сообщить, где содержится задержанный украинец Геннадий Лимешко.

Об этом говорится в сообщении омбудсмена в Facebook.

"В своем письме Валерия Лутковская просит российскую коллегу сообщить о месте содержания Геннадия Лимешко под стражей, дать поручение проверить соблюдение его процессуальных прав, в частности права на защиту, и в случае необходимости - оказать содействие в предоставлении ему медицинской помощи, а также проведении эффективного расследования факта возможного применения к нему пыток", - говорится в сообщении.

В Минобороны Украины ранее сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае этого года из-за служебного несоответствия.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 14 августа арестовал Лимешко на два месяца - до 13 октября.

В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщения ФСБ России о задержании украинского "агента".

Мать Лимешко Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крым
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