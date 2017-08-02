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Три села на Донбассе, которые год были без света, подключили к электричеству

Среда, 2 августа 2017, 05:36

Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОблВГА Александр Жебривский в Facebook.

В результате обстрела боевиков эти населенные пункты больше года жили без света.

"Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников - 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов, чем хуже, тем лучше - они не давали разрешения на проведение работ", - отметил Жебривский.

Он добавил, что ремонтникам нужна еще максимум одна неделя, чтобы подвести там, где это нужно, электричество в дома.

Темы: ДонбассЖебривский
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