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В ОРЛО врачи не стали говорить с СММ ОБСЕ без разрешения "министерства"

Воскресенье, 20 августа 2017, 11:22

В больнице г. Должанск на территории ОРЛО медики отказались предоставлять информацию СММ ОБСЕ без разрешения властей так называемой "ЛНР".

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в субботу.

"В больнице в подконтрольном "ЛНР" г. Должанск (быв. Свердловск, 60 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели пытались уточнить сообщения в СМИ о жертве среди гражданского населения, но медработники сообщили, что они не могут предоставлять какую-либо информацию без разрешения главврача и "Министерства здравоохранения" "ЛНР", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ЛНРОБСЕ
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