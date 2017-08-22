Порошенко на Совбезе ООН хочет доказать непричастность к ракетам Северной Кореи

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение непричастности Украины к ракетной программы в Северной Корее на Совете безопасности ООН.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.



"Президент поручил МИДу инициировать рассмотрение вопроса о непричастности нашей страны к ракетной программе в Северной Корее на Совбезе ООН", - говорится в нем.

Такое поручение внешнеполитическому ведомству он дал после заслушивания отчета рабочей группы, которая проверяла по его поручению информацию американского издания The New York Times о возможных поставках государственным предприятием "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Днепр) ракетных двигателей в Северную Корею.



"С учетом выводов комиссии, хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", - сказал Порошенко.



"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую ​​же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - приводятся слова президента.



Как известно, The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.



Издание пишет, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.



Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, а появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ считает кампанией российских спецслужб.